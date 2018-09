Опубликованы спутниковые снимки стертого с лица земли Израилем объекта в Сирии (фото)

В Сети появились снимки со спутника, на которых видны руины склада боеприпасов в сирийской провинции Латакия после ракетного удара.

Соответствующее фото опубликовано израильским оператором космических спутников ImageSat International (ISI) в Twitter.

По информации властей Израиля, на этом объекте изготавливались ракеты для ливанской "Хезболлы" (шиитская исламистская организация).

Отмечается, что удар был осуществлен 17 сентября.

Preliminary #BDA - the ammunition warehouse striked two day ago in #Latakia, #Syria, is completely destroyed. pic.twitter.com/Wg5MRgiOFR