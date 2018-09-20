Опубликованы спутниковые снимки стертого с лица земли Израилем объекта в Сирии (фото)
В Сети появились снимки со спутника, на которых видны руины склада боеприпасов в сирийской провинции Латакия после ракетного удара.
Соответствующее фото опубликовано израильским оператором космических спутников ImageSat International (ISI) в Twitter.
По информации властей Израиля, на этом объекте изготавливались ракеты для ливанской "Хезболлы" (шиитская исламистская организация).
Отмечается, что удар был осуществлен 17 сентября.
Preliminary #BDA - the ammunition warehouse striked two day ago in #Latakia, #Syria, is completely destroyed. pic.twitter.com/Wg5MRgiOFR— imagesatintl (@imagesatint) 19 вересня 2018 р.
Как сообщал УНИАН, ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с российским военным самолетом Ил-20, который возвращался на сирийскую авиабазу Хмеймим. Машина с экипажем в составе 15 человек на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря.
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Как заявили в Минобороны РФ, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата «Овернь» (Auvergne) велись пуски ракет.
В Минобороны РФ обвинили Израиль в создании ситуации, из-за которой сирийские средства ПВО сбили российский самолет. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что израильские летчики подставили самолет-разведчик Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии, в результате чего погибли 15 российских военнослужащих.
Президент РФ Владимир Путин назвал сбитие сирийскими силами ПВО российского военного самолета «цепью трагических случайных обстоятельств».