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Опубликованы спутниковые снимки стертого с лица земли Израилем объекта в Сирии (фото)

02:39, 20 сентября 2018
Мир
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Израиль утверждает, что на этом объекте изготавливались ракеты для ливанской "Хезболлы" / фото imagesatintl

Соответствующее фото опубликовано израильским оператором космических спутников ImageSat International (ISI) в Twitter.

По информации властей Израиля, на этом объекте изготавливались ракеты для ливанской "Хезболлы" (шиитская исламистская организация).

фото imagesatintl
фото imagesatintl

Отмечается, что удар был осуществлен 17 сентября.

Как сообщал УНИАН, ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с российским военным самолетом Ил-20, который возвращался на сирийскую авиабазу Хмеймим. Машина с экипажем в составе 15 человек на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря.

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Как заявили в Минобороны РФ, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата «Овернь» (Auvergne) велись пуски ракет.

В Минобороны РФ обвинили Израиль в создании ситуации, из-за которой сирийские средства ПВО сбили российский самолет. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что израильские летчики подставили самолет-разведчик Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии, в результате чего погибли 15 российских военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин назвал сбитие сирийскими силами ПВО российского военного самолета «цепью трагических случайных обстоятельств».

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Теги: #Россия#Израиль