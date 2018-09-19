В сети появились первые имена и фото российских военных с уничтоженного в Сирии Ил-20

При этом Минобороны РФ еще не озвучивало фамилий российских военных, находившихся в самолете.

Стали известны первые имена жертв крушения российского военного самолета Ил-20 в Сирии.

О смерти своего сына Александра Алешина в Сирии сообщила его мать Елена Алешина на своей странице в Facebook.

«Люди, у меня сын погиб на самолете Ил-20 в Сирии, его сбила ракета», – написала Елена Алешина. Александр Алешин – подполковник, сын генерал-майора Александра Алешина.

Второй погибший – 24-летний Виктор Квасенков, уроженец поселка Верхнеднепровский Смоленской области РФ. 17 сентября его тело, вместе с остальными членами экипажа, выловили в Средиземном море, пишет местное издание readovka.ru.

«Еще месяц назад Виктор, вместе со своей девушкой отдыхал на море. Теперь родственники парня ждут, пока Минобороны отправит на родину его тело, чтобы похоронить родного человека», – пишет издание.

Российское Минобороны еще не озвучивало фамилий российских военных, находившихся в самолете.

Как сообщал УНИАН, Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с российским военным самолетом Ил-20, который возвращался на сирийскую авиабазу Хмеймим. По данным военного ведомства, машина с экипажем в составе 15 человек на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря.

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Как заявили в Минобороны, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата «Овернь» (Auvergne) велись пуски ракет.

Сегодня утром в Минобороны РФ обвинили Израиль в создании ситуации, из-за которой сирийские средства ПВО сбили российский самолет. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что израильские летчики подставили самолет-разведчик Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии. Результате погибли 15 российских военнослужащих.

В свою очередь, Путин назвал сбитие сирийскими силами ПВО российского военного самолета «цепью трагических случайных обстоятельств».