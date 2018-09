В Солсбери двум посетителям ресторана стало плохо: там заметили человека в костюме химзащиты (фото, видео)

В один из ресторанов Солсбери вызвали полицию после того, как двоим посетителям стало плохо. Заведение оцеплено полицейскими.

О происшествии сообщает полиция графства Уилтшир. О том, кому именно стало плохо и были ли эти люди госпитализированы, не сообщается, передает «Би-би-си».

Как сообщают свидетели, на месте происшествия видели оперативника в костюме химической защиты.

Читайте также"Доктор Новичок" и человек из посольства РФ: СМИ узнали о сообщниках "отравителей" Скрипалей

В марте в этом британском городе были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они остались живы, однако позже от отравления тем же нервно-паралитическим веществом "Новичок" скончалась британка Дон Стерджесс.

"Полицейских вызвали в ресторан Prezzo, расположенный на Хай-стрит, сегодня в 6:45 вечера, после того как двум людям - мужчине и женщине - стало плохо", - говорится в заявлении полиции Уилтшира.

"В качестве меры предосторожности, ресторан и прилегающие к нему улицы были заблокированы, пока полицейские обследовали место происшествия и пытались установить, из-за чего посетители ресторана почувствовали недомогание", - говорят в полиции.

Пока что причины недомогания посетителей ресторана не установлены.

Корреспондент Би-би-си Эмма Волни, находящаяся рядом с полицейским кордоном, сообщает, что на месте происшествия находятся пять машин скорой помощи, дюжина полицейских и пожарные.

"Центральная улица, обычно оживленная, сейчас перекрыта, около дюжины полицейских охраняют это место", - сообщила она.

#Salisbury incident: Ambulance service was first called to Prezzo at 5.38pm. Four ambulances were sent including a hazardous area response team. The patients were conscious when emergency services arrived and were being treated at the scene @BBCWiltshirepic.twitter.com/gxPIvHvIWB