The Telegraph: интервью "отравителей" Скрипалей – это их наказание за провал операции в Солсбери

Руслану Боширову и Александру Петрову вменяют многочисленные появления на камерах наблюдения в Солсбери, использование общественного транспорта и выброшенную бутылку с ядом "Новичок", которая привела к гибели женщины.

Российские спецслужбы переживают кризис из-за наудачного покушения на экс-агента Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Солсбери.

Об этом пишет британская газета The Telegraph в воскресенье, 16 сентября, передает DW.com. Другие ведомства российской разведки считают, что сотрудники ГРУ "вышли за рамки допустимого" в своих попытках убить Скрипаля и его дочь Юлию, сообщили изданию высокопоставленные источники в правительстве Великобритании.

Им вменяют многочисленные появления на камерах наблюдения в Солсбери, использование общественного транспорта и выброшенную бутылку с ядом "Новичок", которая привела к гибели женщины.

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По данным источников издания, Руслану Боширову и Александру Петрову, которых подозревают в отравлении Скрипалей, пришлось дать интервью на российском телевидении в качестве наказания за то, что они "оставили следы" в ходе операции.

13 сентября на российском канале RT показали интервью с мужчинами, которые назвали себя Бошировым и Петровым. Они заявили, что не имеют отношения к покушению и приезжали в Солсбери как туристы. Скотленд-Ярд и независимая прокурорская служба Великобритании считают, что имена Боширова и Петрова - вымышленные.

Журналисты-расследователи из изданий Bellingcat и The Insider утверждают, что на фото с паспортными данными Боширова и Петрова стоят одинаковые отметки, указывающие на принадлежность к спецслужбам. Кроме того, на служебных отметках к паспортам обоих мужчин стоит печать "Сведений не давать" с номером телефона. По данным журналистов, которые дозвонились по ним, этот номер принадлежит минобороны РФ.