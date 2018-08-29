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Леди Гага в одних колготках взбудоражила сеть (фото)

15:58, 29 августа 2018
Мир
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Леди Гага / REUTERS

Знаменитая американская певица Леди Гага всегда любила эпатировать публику. Наряды звезды, в которых она появлялась на красной дорожке, всегда вызывали волну обсуждения, а иногда и критики.

На этот раз Леди Гага опубликовала на своей странице несколько "голых" фото. На некоторых снимках певица позирует полностью обнаженной, на еще одном фото она запечатлена в бюстгальтере телесного цвета.

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Теги: #Леди Гага