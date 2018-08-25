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Американские рокеры Imagine Dragons выпустили жуткий клип на свой последний хит

10:06, 25 августа 2018
Мир
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Imagine Dragons выпустили клип на песню "Natural" / скриншот

Видео опубликовано на официальном канале группы на Youtube. Клип уже собрал более миллиона просмотров.

В видео поднимается тема потустороннего мира. По старому жуткому дому ходят привидения, восставшие мертвецы и ползают черви, а герой солиста группы хоронит свою возлюбленную заживо.

Как сообщал УНИАН, рокеры презентовали песню "Natural" 16 июля. За первые сутки композиция набрала более полутора миллиона просмотров.

Песня стала уже третьей премьерой американцев в этом году. Ранее группа выпустила песни "Next To Me" и "Dragons Born To Be Yours".

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Теги: #новая песня Imagine Dragons