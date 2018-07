КНДР разоружается: начался демонтаж ключевых объектов на ракетном полигоне (видео)

В Северной Корее осуществляется демонтаж зданий на ракетном полигоне.

Как говорится в сюжете ТСН, американские эксперты изучили спутниковые снимки ракетного полигона Сохэ в КНДР. По их данным, здание, которое использовали для сборки ракет-носителей, демонтируют. Кроме того, сносят и расположенную рядом площадку для испытаний двигателей ракет.

«КНДР начала демонтаж ключевых объектов, включая железнодорожную станцию для переработки, а также испытательный стенд вблизи ракетного двигателя», – говорится в сообщении группы 38 North, которая занимается мониторингом ситуации в КНДР.

