КНДР разоружается: начался демонтаж ключевых объектов на ракетном полигоне (видео)

Ранее искренность намерений КНДР разоружиться эксперты ставили под сомнение, несмотря на то, что в июне лидеры США и Северной Кореи официально договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В Северной Корее осуществляется демонтаж зданий на ракетном полигоне.

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Как говорится в сюжете ТСН, американские эксперты изучили спутниковые снимки ракетного полигона Сохэ в КНДР. По их данным, здание, которое использовали для сборки ракет-носителей, демонтируют. Кроме того, сносят и расположенную рядом площадку для испытаний двигателей ракет.

«КНДР начала демонтаж ключевых объектов, включая железнодорожную станцию для переработки, а также испытательный стенд вблизи ракетного двигателя», – говорится в сообщении группы 38 North, которая занимается мониторингом ситуации в КНДР.

New commercial satellite imagery of the Sohae Satellite Launching Station indicates that the #DPRK has begun dismantling key facilities, including the rail-mounted processing building and and the nearby rocket engine test stand.https://t.co/ffdQ23QaWG — 38 North (@38NorthNK) 23 июля 2018 г.

Ранее искренность намерений КНДР разоружиться эксперты ставили под сомнение, несмотря на то, что в июне лидеры США и Северной Кореи официально договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории американо-северокорейских отношений встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Ее основная тема - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряженности в отношениях между государствами.

Саммит проходил в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза. По его итогам подписано совместное заявление, в соответствии с которым США обязуются предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. При этом Трамп отметил, что снятие санкций против КНДР следует ожидать только после того, как денуклеаризация Корейского полуострова будет завершена. Также он заверил, что Северная Корея намерена уничтожить основной полигон по испытанию ракетных двигателей.