Госсекретарь США призвал продолжать давление на Северную Корею

Майк Помпео предупредил, что КНДР пытается обойти санкционный режим, в частности, в сфере поставок топлива.

Международное сообщество должно продолжать оказывать давление на Северную Корею, чтобы добиться ее отказа от ядерного оружия.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Голос Америки.

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"Строгое исполнение санкций критически важно для того, чтобы мы достигли этой цели. Если санкционный режим не соблюдается, перспективы успешной денуклеаризации Северной Кореи уменьшаются", - подчеркнул Помпео.

Он предупредил, что Северная Корея пытается обойти санкционный режим, в частности, в сфере поставок топлива.

В Нью-Йорке Помпео провел встречи с южнокорейской коллегой Кан Кюн-го и генсеком ООН Антонио Гуттерешем. Он также проинформировал Совет безопасности ООН и Японию о результатах своей недавней поездки в Пхеньян.

Ранее УНИАН сообщал, что в ходе визита Майка Помпео в КНДР в первой декаде июля представители США и Северной Кореи договорились о создании рабочих групп по ядерному разоружению Корейского полуострова.