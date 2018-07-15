На Кубе могут узаконить частную собственность

Современная конституция Кубы, утвержденная в советское время, признает только государственную, кооперативную, фермерскую, личную и совместную формы собственности.

Коммунистическое правительство Кубы может официально признать в стране частную собственность.

Как сообщает «Радио Свобода», детали 14 июля были обнародованы в пакете реформ, который Национальная ассамблея рассмотрит в этом месяце. Реформы могут вынести на общегосударственный референдум.

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Нынешняя конституция Кубы, принятая в советские времена, признает только государственную, кооперативную, фермерскую, личную и совместную формы собственности.

С 2010 года сотни тысяч кубинцев стали самозанятыми в новых частных компаниях, начиная от ресторанов и салонов красоты.

Изменения начали внедрять в рамках рыночных реформ бывшего президента Рауля Кастро, направленных на усиление экономики.

Конституционная реформа также создаст должность премьер-министра, рядом с президентом. Это позволит, однако, сохранить Компартию как единственную политическую силу в стране.

Компартийная газета Granma опубликовала краткое содержание новой конституции Кубы, но не определяет специфики 224 статей.

Напомним, в апреле на Кубе выбрали преемника главы государства Рауля Кастро. Национальная ассамблея Кубы выбрала председателем государственного совета Мигеля Диаса-Канеля, который до этого занимал должность вице-председателя органа.