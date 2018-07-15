На Кубе могут узаконить частную собственность
Коммунистическое правительство Кубы может официально признать в стране частную собственность.
Как сообщает «Радио Свобода», детали 14 июля были обнародованы в пакете реформ, который Национальная ассамблея рассмотрит в этом месяце. Реформы могут вынести на общегосударственный референдум.
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Нынешняя конституция Кубы, принятая в советские времена, признает только государственную, кооперативную, фермерскую, личную и совместную формы собственности.
С 2010 года сотни тысяч кубинцев стали самозанятыми в новых частных компаниях, начиная от ресторанов и салонов красоты.
Изменения начали внедрять в рамках рыночных реформ бывшего президента Рауля Кастро, направленных на усиление экономики.
Конституционная реформа также создаст должность премьер-министра, рядом с президентом. Это позволит, однако, сохранить Компартию как единственную политическую силу в стране.
Компартийная газета Granma опубликовала краткое содержание новой конституции Кубы, но не определяет специфики 224 статей.
Напомним, в апреле на Кубе выбрали преемника главы государства Рауля Кастро. Национальная ассамблея Кубы выбрала председателем государственного совета Мигеля Диаса-Канеля, который до этого занимал должность вице-председателя органа.