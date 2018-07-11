Politico: в Эстонии обещают похоронить армию России в Таллинне в случае войны

Эстонский спецназовец признает, что российские войска могут быстро дойти до столицы его страны, но там их будет ждать лишь могила.

Почти через 10 лет после российского вторжения в Грузию до сих пор остается очевидным то, что НАТО нужно скорее учиться у своих партнеров, которые имели дело с агрессией России в различных формах. А больше всего у Эстонии, которая, в отличие от Грузии, 14 лет назад стала полноценным членом альянса. Об этом пишет американская редакция Politico.

Существует неофициальная дуальность, которая подчеркивает оборонительные настроения в Эстонии. Во-первых, маленькой стране нужно интегрироваться с другими, чтобы выжить. Три страны Балтии действовали как единый регион, чтобы получить членство в НАТО и Евросоюзе. Они и дальше продолжают сотрудничать с США и альянсом в формате «балтийской тройки». Устав военной организации предполагает, что страны-участницы должны прийти на помощь, если хотя бы одна из них станет жертвой атаки. Но в то же время маленькой и уязвимой стране нужно быть готовой постоять за себя самостоятельно, когда придут войска России.

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Предположение, что Эстония, чье все население не на много превышает численность российской армии, сможет как-то самостоятельно отбить атаку Москвы, выглядит смешно. Но у нее есть ресурс, который нужен не меньше, чем ракеты и танки – воля и мобилизованное население. В балтийской стране с населением 1,3 миллиона 60 тысяч человек – это хорошо тренированные военные, которые проходят службу или находятся в резерве. Важность этого человеческого фактора нельзя преуменьшать, ведь эстонцы до сих пор помнят цену оккупации. И перспектива повторения чего-то подобного чрезвычайно обостряет стратегическое планирование в стране.

«Люди говорят о так называемой «Пятидневной войне» в Грузии. Но она не была пятидневной. Гибридная кампания началась гораздо раньше. Никто не хотел замечать ее», - сказал изданию командир Эстонских сил специального назначения полковник Рихо Ухтеги.

По его словам, современные методы войны асимметричны по своей природе. Трудно определить вражеские силы на местах, идентифицировать их, зафиксировать их позиции и уничтожить. И именно к этому, по мнению военного, Эстония должна сегодня готовиться. Ухтеги и другие военные несколько десятилетий назад сформировали первые национальные военизированные отряды – Кайтселийт. Впоследствии, они стали весомой силой в структуре Сил обороны Эстонии.

Ухтеги подчеркнул, что готовность населения сражаться за свою страну имеет большое значение. И именно поэтому Россия не смогла захватить Тбилиси в 2008 году, хотя подошла к грузинской столице почти вплотную.

«Грузины бешеные, они бы бились до последнего. Понимание неизбежности асимметричного столкновения в Тбилиси не очень мотивировало россиян», - убежден эстонский военный.

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«Всегда были эти разговоры. Будто, да, вот россияне могут дойти до Таллинна за два дня. Возможно. От эстонской столицы до российской границы всего 200 километров. Но они бы не смогли захватить всю Эстонию за два дня. Они могут дойти до Таллинна, но за ним мы отрежем их коммуникационные линии, обеспечения, все», - пояснил Ухтеги.

«Они могут дойти до Таллинна за два дня. Но они умрут в Таллинне. И они это знают. На них здесь ждет огонь из каждого угла, на каждом шагу», - добавил эстонский военный.

Оборонная доктрина балтийской страны призывает население оказывать сопротивление в случае вторжения. Это правило появилось благодаря Александру Ейнсельну – эстонцу, который сбежал из-под советской оккупации и служил в Вооруженных силах США 35 лет, прежде чем стать первым министром обороны независимой Эстонии. Так называемый «Генеральный приказ №1» предусматривает, что в случае внешнего нападения силы обороны должны «оказывать активное сопротивление агрессору» без дополнительных приказов до тех пор, пока избранный президент страны не объявит о прекращении боевых действий.

«Он приказал каждому офицеру начать немедленное сопротивление, если армия России пересечет эстонскую границу. И ни один следующий командир Сил обороны Эстонии не решился аннулировать этот приказ», - пояснил Ухтеги.