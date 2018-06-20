Королевские скачки и модные шляпки: супруга принца Гарри впервые посетила главное светское событие Британии (фото, видео)

12:19, 20 июня 2018
Мир
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В Великобритании стартовали традиционные скачки Royal Ascot. Впервые на мероприятии в британском Аскоте появилась и Меган Маркл в сопровождении супруга принца Гарри.

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Королевские скачки —  главное и знаковое событие Великобритании. Ежегодно они проводятся в городе Аскот в 40 километрах от Лондона.

На скачках существует строгий дресс-код. Женщинам королевской семьи нельзя оголять плечи. Кроме того, дамы должны быть в шляпах. 

Мужчинам, несмотря на жару, предписывается надеть костюм-тройку и головной убор.

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Теги: #Великобритания#скачки#принц Гарри и Меган Маркл