Звезду "Района Мелроуз" госпитализировали после угроз застрелиться

13:13, 19 июня 2018
Мир
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Локлир искала оружие с целью убить себя / tmz.com

Американская актриса Хизер Локлир, звезда сериала "Район Мелроуз", угрожала покончить с собой, после чего ее забрали в психиатрическую клинику. Об этом сообщает TMZ.

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Приближенное к актрисе лицо позвонило в службу "911" в воскресенье днем и сообщило, что она ищет оружие, чтобы убить себя.

Хизер Локлир в 2008 году предпринимала попытку убить себя. В 2012 году она прошла реабилитацию от алкогольной и наркотической зависимости.

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Теги: #попытка самоубийства#сериалы#звезда 90-х