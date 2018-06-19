Звезду "Района Мелроуз" госпитализировали после угроз застрелиться

Приближенное к актрисе лицо позвонило в службу "911" в воскресенье днем и сообщило, что она ищет оружие, чтобы убить себя.

Американская актриса Хизер Локлир, звезда сериала "Район Мелроуз", угрожала покончить с собой, после чего ее забрали в психиатрическую клинику. Об этом сообщает TMZ.

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Приближенное к актрисе лицо позвонило в службу "911" в воскресенье днем и сообщило, что она ищет оружие, чтобы убить себя.

Хизер Локлир в 2008 году предпринимала попытку убить себя. В 2012 году она прошла реабилитацию от алкогольной и наркотической зависимости.