Звезду "Района Мелроуз" госпитализировали после угроз застрелиться
13:13, 19 июня 2018Мир
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Приближенное к актрисе лицо позвонило в службу "911" в воскресенье днем и сообщило, что она ищет оружие, чтобы убить себя.
Локлир искала оружие с целью убить себя / tmz.com
Американская актриса Хизер Локлир, звезда сериала "Район Мелроуз", угрожала покончить с собой, после чего ее забрали в психиатрическую клинику. Об этом сообщает TMZ.
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Приближенное к актрисе лицо позвонило в службу "911" в воскресенье днем и сообщило, что она ищет оружие, чтобы убить себя.
Хизер Локлир в 2008 году предпринимала попытку убить себя. В 2012 году она прошла реабилитацию от алкогольной и наркотической зависимости.
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