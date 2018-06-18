Студия Disney обнародовала даты своих премьер до 2020 года
12:23, 18 июня 2018Мир
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До конца текущего года в прокат выйдут пять фильмов.
REUTERS
Студия Disney назвала даты выхода новых фильмов на период до 2020 года. До конца текущего года в прокат выйдут пять фильмов, передает THR.
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Так, в 2018 году выйдут фильмы:
"Человек-муравей и Оса" — 6 июля
"Кристофер Робин" — 3 августа
"Ральф против интернета" — 21 ноября
"Щелкунчик и четыре королевства" — 2 ноября
"Мэри Поппинс возвращается" — 25 декабря
В 2019 году состоятся премьеры:
"Капитан Марвел" — 8 марта
"Дамбо" — 29 марта
"Мстители 4" — 3 мая
"Аладдин" — 24 мая
"История игрушек 4" — 21 июня
"Король Лев" — 19 июля
"Артемис Фаул" — 9 августа
"Ноэль" — 8 ноября
"Холодное сердце - 2" — 27 ноября
"Круиз по джунглям" — 20 декабря
"Звездные войны. Эпизод 9" — 20 декабря
В 2020 году выйдут:
"Мулан" — 27 марта
"Индиана Джонс 5" — 10 июля
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