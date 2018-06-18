Студия Disney обнародовала даты своих премьер до 2020 года

До конца текущего года в прокат выйдут пять фильмов.

Студия Disney назвала даты выхода новых фильмов на период до 2020 года. До конца текущего года в прокат выйдут пять фильмов, передает THR.

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Так, в 2018 году выйдут фильмы:

"Человек-муравей и Оса" — 6 июля

"Кристофер Робин" — 3 августа

"Ральф против интернета" — 21 ноября

"Щелкунчик и четыре королевства" — 2 ноября

"Мэри Поппинс возвращается" — 25 декабря

В 2019 году состоятся премьеры:

"Капитан Марвел" — 8 марта

"Дамбо" — 29 марта

"Мстители 4" — 3 мая

"Аладдин" — 24 мая

"История игрушек 4" — 21 июня

"Король Лев" — 19 июля

"Артемис Фаул" — 9 августа

"Ноэль" — 8 ноября

"Холодное сердце - 2" — 27 ноября

"Круиз по джунглям" — 20 декабря

"Звездные войны. Эпизод 9" — 20 декабря

В 2020 году выйдут:

"Мулан" — 27 марта

"Индиана Джонс 5" — 10 июля