"Не пугайте мою бабушку": Иван Ургант прокомментировал слухи о своем "израильском гражданстве"
Друзья!Подписчики!Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль...На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю - моя прабабушка и моя тётя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь. Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией! С наступающим Днём России!!!И до вечера на Первом))))
Российский шоумен и телеведущий Иван Ургант высказался о слухах про получение гражданства Израиля и переезд. По словам ведущего, он приехал в Израиль на два дня и не собирается туда иммигрировать.
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Об этом шоумен сообщил в своем Instagram.
"Я действительно уехал в Израиль...На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю - моя прабабушка и моя тётя. Я остаюсь гражданином России...и уезжать из неё не собираюсь. Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией!", - написал он.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что известный российский телеведущий, шоумен, актер Иван Ургант приземлился в воскресенье, 10 июня, в аэропорту Бен-Гурион и якобы стал гражданином Израиля.