Постпред России при ООН ответил на выводы расследования по катастрофе MH17

По его мнению, участвовавшие в расследовании страны использовали «дурные методы».

На заседании Совбеза ООН Россия отказалась признать выводы следственной группы, заявившей об ответственности Москвы за сбитый над Донбассом Boeing в 2014 году, заявив, что участвовавшие в расследовании страны использовали «дурные методы».

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По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, обвинения в адрес России, прозвучавшие в докладе международной комиссии, являются беспочвенными, передает ТАСС. Небензя заявил о недоверии к итогам работы комиссии, напомнив, что Россия была лишена полноценного права принимать участие в расследовании. «Учитывая то, какими дурными методами работают сегодня отдельные государства, мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия», - сказал дипломат.

Он отметил, что Россия «подтверждает готовность оказывать всевозможное содействие по-настоящему транспарентному и независимому расследованию».

Говоря об итогах работы международной комиссии, присутствовавший на заседании Совбеза глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что Россия должна признать свою ответственность за случившееся. «Хочу еще раз напомнить, если вы об этом забыли. С Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволено», - ответил ему Небензя.

Представитель России отметил, что российская позиция по этой трагедии не изменилась за прошедшие несколько лет. «Мы возмущены этим ужасным происшествием и глубоко скорбим о жертвах и сочувствуем их родным и близким. Мы настаиваем на проведении заслуживающего доверия расследования, истинные виновные должны быть определены на основе достоверных доказательств и привлечены к ответственности», - заявил он.