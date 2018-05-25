Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в катастрофе MH17

Накануне Международная следственная группа сообщила, что сбивший MH17 зенитно-ракетный комплекс "Бук" принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.

Правительство Королевства Нидерландов после обнародования новых выводов по делу о расследовании крушения малайзийского самолета «Боинг 777» рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года начало осуществлять шаги для привлечения России к ответственности за сбитие этого самолета.

Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.

В частности, Нидерланды и Австралия убеждены, что Россия ответственна за ее участие в сбитии малайзийского самолета, и уже проинформировали российскую сторону об этом.

"Сбитие рейса MH17 привело к немыслимым страданиям", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

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"Правительство всегда говорило, что правда, связанная с крушением MH17, должна быть раскрыта и необходимо добиться справедливости для жертв и их ближайших родственников. Нидерланды в связи с этим имеют поддержку международного сообщества. На основе выводов Совместной следственной группы, Нидерланды и Австралия теперь убеждены, что Россия ответственна за развертывание установки "Бук", которая была использована для сбития MH17. Правительство теперь осуществляет следующий шаг, чтобы официально привлечь Россию к ответственности", - добавил Блок.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Международная следственная группа заявила, что рейс MH17 был сбит "Буком", который принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО.

17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам-Куала-Лумпур. В результате погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Террористы "ДНР" заявляли, что под Торезом они сбили военный самолет украинской армии. Позже эти сообщения были удалены. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет MH17 был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенной из России в Первомайский район Донецкой области, который на момент катастрофы уже находился под контролем террористов.