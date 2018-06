Вайнштейна выпустили из-под стражи

Суд выпустил из под-стражи американского продюсера Харви Вайнштейна, задержанного по обвинению в изнасиловании, обязав его выплатить 1 млн долларов залога.

Как сообщает CNN, обвиняемого также обязали сдать паспорт и надеть электронный браслет.

