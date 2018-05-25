Вайнштейна выпустили из-под стражи

Скандального продюсера обязали сдать паспорт и надеть электронный браслет.

Суд выпустил из под-стражи американского продюсера Харви Вайнштейна, задержанного по обвинению в изнасиловании, обязав его выплатить 1 млн долларов залога.

Как сообщает CNN, обвиняемого также обязали сдать паспорт и надеть электронный браслет.

A New York judge set a staggering $10 million bond for Harvey Weinstein. He can also pay $1 million in cash. Weinstein had to surrender his passport and will wear a GPS tracking device https://t.co/XhJ5FEESoZpic.twitter.com/1NUnG5G5f3 — CNN (@CNN) 25 мая 2018 г.

BREAKING: Harvey Weinstein arraigned on rape, sex assault charges; will post $1 million bail and wear electronic monitor. — The Associated Press (@AP) 25 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был арестован по обвинению в изнасиловании одной женщины и принуждению еще одной пострадавшей к действиям сексуального характера.

Как сообщал УНИАН, секс-скандал, в центре которого оказался Вайнштейн, разгорелся в прошлом октябре. Изначально он касался только продюсера, но потом известные и неизвестные женщины стали публично жаловаться на домогательства актеров и режиссеров.

В начале мая сообщалось, что помощница продюсера сериала «Марко Поло» Александра Каноса подала в суд в Манхэттене иск против Харви Вайнштейна. В нем Каноса обвиняет продюсера в изнасиловании, физическом насилии и оскорблении.