Вайнштейна выпустили из-под стражи

17:16, 25 мая 2018
Мир
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REUTERS

Суд выпустил из под-стражи американского продюсера Харви Вайнштейна, задержанного по обвинению в изнасиловании, обязав его выплатить 1 млн долларов залога.

Как сообщает CNN, обвиняемого также обязали сдать паспорт и надеть электронный браслет. 

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был арестован по обвинению в изнасиловании одной женщины и принуждению еще одной пострадавшей к действиям сексуального характера.

Как сообщал УНИАН, секс-скандал, в центре которого оказался Вайнштейн, разгорелся в прошлом октябре. Изначально он касался только продюсера, но потом известные и неизвестные женщины стали публично жаловаться на домогательства актеров и режиссеров.

В начале мая сообщалось, что помощница продюсера сериала «Марко Поло» Александра Каноса подала в суд в Манхэттене иск против Харви Вайнштейна. В нем Каноса обвиняет продюсера в изнасиловании, физическом насилии и оскорблении.

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Теги: #США#домогательства Харви Вайнштейн