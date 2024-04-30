Противники показали себя как террористы, которые обстреливают побережье, отметил руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга.

В Одессе продолжаются экспертные мероприятия по точному установлению типа ракеты, которой российские оккупанты ударили по городу 29 апреля.

Об этом начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук сказал в эфире телемарафона. Плетенчук рассказал, что за вчерашний день в полосе ответственности Сил обороны юга зафиксировано 6 погибших среди гражданских. По его словам, еще устанавливается точный тип ракеты, которой российские захватчики атаковали Одессу 29 апреля. По предварительным данным, речь идет о кассетном боеприпасе.

"На самом деле, еще уточняются все подробности. Это предварительно "Искандер" и предварительно - кассета. Но, пока не будут проведены все соответствующие экспертные мероприятия, утверждать на 100% я не буду. Однако, судя по отверстиям на стенах - он имел поражающий элемент, такой как шрапнель, и подрыв был воздушный. То есть, этот боеприпас предназначен именно для уничтожения живой силы противника, однако, как вы видите, для россиян живой силой являются гражданские жители города Одесса, которые гуляют "по трассе здоровья". Так она у нас называется", - сообщил Плетенчук.

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Он отметил, что этой атакой российские оккупанты "показали себя, как всегда, - в качестве обычных террористов, которые обстреливают побережье".

В центре внимания Одесса - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, 29 апреля российская оккупационная армия нанесла по Одессе ракетный удар. По состоянию на утро, 30 апреля, в медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших. В тяжелом состоянии восемь человек, из них четверо - в крайне тяжелом состоянии. Известно о пяти погибших.

Предположительно, россияне запустили ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Произошло попадание во Дворец студентов Национального университета "Одесская юридическая академия".

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