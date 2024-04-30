Захватчики держат корабли в основном в пункте базирования в Новороссийске и некоторые единицы в оккупированном Крыму.

Российских кораблей-ракетоносителей в Черном и Азовском морях, которые потенциально могут наносить ракетные удары по территории Украины, не наблюдается.

"По состоянию на сейчас, мы не наблюдаем никаких кораблей в море. Точнее носителей (ракет). Они находятся, как и раньше, в основном в пункте базирования в Новороссийске. И некоторые единицы остаются в Крыму", - сказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По данным Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, в Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

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При этом, в Средиземном море находится 2 российских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Вместе с тем, за сутки, в интересах РФ, проход Керченским проливом осуществили:

в Азовское море - 5 судов, из них 3 двигалось из пролива Босфор;

в Черное море - 9 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Также, РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Война в Украине - российский флот

Как сообщал УНИАН, ранее Плетенчук заявлял, что Черноморский флот РФ почти в полном составе покинул временно оккупированный Крым в связи с угрозой украинских атак морскими дронами.

Российская Федерация вывела современные корабли Черноморского флота из Крыма в Абхазию и Новороссийск.

Это связано, в частности, со сменой командующего Черноморского флота РФ. Задача нового главы ЧФ Сергея Пинчука - сохранить остатки судов.

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