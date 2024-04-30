І уровень опасности объявлен также и по территории Львовской области.

Во Львове и Львовской области на 30 апреля объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Предупреждение об опасном метеорологическом явлении обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 30 апреля днем порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с ожидаются и местами по территории Львовской области. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 30 апреля

На Львовщине сегодня будет переменная облачность. Без осадков. Утром слабый туман. Ухудшение видимости в тумане до 500-1000 метров. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура днем составит +20°...+25°.

Во Львове также ожидается переменная облачность. Без осадков, утром будет наблюдаться слабый туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, а днем его порывы будут достигать 15-20 м/с. Воздух днем прогреется до +21°...+23°.

В целом, по данным синоптиков, в течение рабочей недели по Львовской области ожидается теплая, без осадков погода. Максимум температуры днем до +26°.

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