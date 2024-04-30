Союзникам Штатов было бы полезно действовать так, как будто Америка фактически отвернулись от мира отметили в издании.

Союзники США из Европы и Азии совершат серьезную ошибку, если воспримут принятие законопроекта о помощи Украине как сигнал о том, что им не нужно добиваться большей стратегической автономии, считает обозреватель The Washington Post и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут.

По его мнению, им было бы полезно действовать так, как будто Соединенные Штаты фактически отвернулись от мира, потому что существует вполне реальный риск.

"Как бы ни было мучительно получить помощь Украине через Конгресс, 61 миллиард долларов, скорее всего, закончатся к концу года. Это означает, что в начале 2025 года потребуется еще один законопроект. Если Трамп победит в ноябре, крайне маловероятно, что он поддержит такой закон. Он продолжает говорить, что положит конец войне за 24 часа. Многие полагают, что он отрежет Украину, чтобы заставить ее принять однобокую сделку, которую российский диктатор Владимир Путин не намерен соблюдать. Президентские выборы в США могут определить судьбу Украины, и Трамп может легко победить на этих выборах. Даже если он этого не сделает, помощь Украине все равно окажется под угрозой, если республиканцы будут контролировать любую из палат Конгресса", - отметил обозреватель.

Он добавил, что союзникам США придется разрабатывать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, исходя из того, что Америка, возможно, больше не будет рядом с ними в будущем.

"Действительно, это уже происходит: Канада и европейские члены НАТО увеличили свои расходы на оборону на 11% в 2023 году, а Япония увеличивает свои расходы на оборону на 16,5% в этом году. Но это может быть только началом долгосрочного отхода от Соединенных Штатов, когда страны от Германии до Южной Кореи обсуждают, могут ли они по-прежнему рассчитывать на ядерный зонтик США или им нужно приобретать собственное ядерное оружие", - говорится в обзоре.

По мнению Бута, союзникам США жизненно важно делать больше для укрепления своих многосторонних оборонных связей, чтобы меньше зависеть от "прихотей Вашингтона":

"В случае с Японией и Южной Кореей это означает продолжение укрепления их зарождающихся военных и разведывательных связей перед лицом растущих угроз со стороны Китая и Северной Кореи. В случае Европы это означает не только продолжение повышения расходов на оборону, но и углубление сотрудничества как в оборонном производстве, так и в военной сфере".

Помощь Украине от США - актуальное

Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за одобрение помощи Украине на сумму в 60,84 миллиарда долларов.

Сообщалось, что при принятии решения о вынесении соответствующего законопроекта на голосование особенно важны для спикера палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона были аргументы членов религиозного сообщества.

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