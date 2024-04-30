Вместо этого решили лишь создать надзорный орган.

Международное движение Красного Креста решило не приостанавливать членство российского отделения, несмотря на все нарушения правил нейтралитета.

Как сообщает The Gardian со ссылкой на расследование международных СМИ, были выявлены многочисленные нарушения устава Красного Креста российской организацией с момента начала полномасштабной войны в Украине. Более того, руководители региональных отделений заявляли о необходимости войны с "украинскими нацистами", а работники Красного Креста в форме часто присутствовали на военных учениях для детей.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) имеет полномочия приостановить деятельность членов, которые нарушают принципы нейтралитета и независимости Красного Креста. В прошлом году соответствующее решение было принято в отношении белорусского отделения.

Видео дня

Однако после четырехдневной встречи представителей МФКК в Женеве они отказались приостанавливать деятельность российского Красного Креста. Вместо этого решили лишь создать надзорный орган и обратиться с просьбой "решить выявленные проблемы и предполагаемые нарушения" принципов добропорядочности.

Российский Красный Крест сотрудничает с Кремлем

Как сообщал УНИАН, недавно произошла утечка внутренних документов Кремля, в которых засвидетельствованы факты сотрудничества путинского режима с РКК. Речь идет о сотрудничестве РКК с российскими "патриотическими" организациями, в том числе детскими, а высшее руководство РКК откровенно рассказывает о невозможности мира с "украинскими нацистами".

Документы также свидетельствуют, что Кремль планирует профинансировать открытие отделений РЧХ на оккупированной Россией территории в Украине.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал расследовать эту ситуацию.

Вас также могут заинтересовать новости: