В ближайшие дни погода в Украине сохранится сухой и солнечной, однако уже в конце недели погода начнет меняться.

В конце текущей недели в Украину вернутся дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сухая, солнечная и теплая погода продлится вплоть до Пасхи.

"Потому что первые дождики появятся как раз на Пасху, днем или вечером", - говорит синоптик.

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Изменение погоды в Украине - что известно

По словам Наталки Диденко, на этой неделе погоду в Украине будет определять антициклон. Именно благодаря ему будет сухо, тепло и солнечно. В частности сегодня, по ее данным, воздух в Украине прогреется до +20...+24 градусов. На Закарпатье будут летние +26 градусов и только на побережье морей местами будет +18...+21 градус.

Об антициклоне Rainer говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, этот антициклон будет определять погоду в Украине в первой половине недели. А вот крайний юго-восток страны и Крым будут находиться под влиянием атмосферного фронта, поэтому здесь время от времени будут дожди, в отдельные дни ожидается и усиление ветра.

Однако, по данным Кибальчича, с 5 мая на нас распространится холодная воздушная масса с Баренцева моря. Ожидается, что температурный фон в Украине снизится на 5-7 градусов, а ночью и утром в северных областях, а также в Полесье возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе.

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