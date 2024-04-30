Молодой предприниматель постоянно экспериментирует со стратегиями продвижения своего товара.

26-летний парень Франциско Ривера работает по 20 минут в день и получает при этом до 40 тысяч долларов в месяц. И этот пассивный доход он может поступать круглый год, без перерывов, пишет CNBC Make It.

Отмечается, что сразу после колледжа Ривера три года работал в магазинах Apple. В 2020 году он переехал в Орландо и устроился на работу в Outschool, где обучал детей в возрасте от 7 до 12 лет развитию навыков социального и критического мышления в популярной онлайн-игре Minecraft. Когда спрос на онлайн-репетиторство снизился после пандемии, Ривера начал искать новые способы получения дохода. И именно тогда он наткнулся на видео на YouTube о печати по запросу.

Проведя дополнительные исследования, парень решил продавать свечи с печатью на Etsy, так как остальные продукты ему показались распространенными, и ему требовалось что-то менее популярное на рынке.

Видео дня

Ривера экспериментирует со стратегиями продвижения своего продукта: изменяет описания, обновляет фотографии продуктов, а также инвестирует во внутренний маркетинг, чтобы презентовать свои свечи как можно большему количеству потенциальных клиентов.

В 2023-м общий доход магазина Риверы на Etsy составил около 462 тысяч долларов.

Напомним, ранее УНИАН писал, как 32-летняя мама получает $143 тысячи в месяц, она назвала 5 книг, которые ей помогли.

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