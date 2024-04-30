За сутки на фронте произошло 115 боестолкновений.

Российские захватчики за прошедшие сутки усиленно шли в атаку на Бахмутском и Авдеевском направлениях, говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в общем, враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В сводке сказано, что на Купянском направлении украинскими воинами отражено 9 атак в районах населенных пунктов Берестовое и Новосергиевка Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

Также, на Лиманском направлении отражено 13 атак, осуществленных противником при поддержке авиации, в районах населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области.

В то же время, на Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Роздоловка и Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Кроме того, на Авдеевском направлении, украинскими защитниками отражено 24 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка, Орловка и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Вместе с тем, на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 20 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 7 раз атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

В сводке отмечено, что на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 3 безуспешные атаки на позиции украинских войск.

Потери России в Украине за 29 апреля

Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

В частности, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Также, украинскими подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 2 радиолокационным станциям противника.

Как сообщал УНИАН, по данным американского Института изучения войны, российское военное командование сейчас размышляет над несколькими тактическими направлениями на востоке Украины, на которых можно будет начать наступление этим летом. В частности, они могут продолжить движение на запад в сторону Покровска или пытаться продвинуться на север, чтобы развернуть дополнительные операции вокруг Часового Яра.

Сообщается, что россияне продвинулись в западном и северо-восточном направлении от Очеретино.

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