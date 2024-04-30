Сейчас законопроект направлен на рассмотрение в Комитет.

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, который упрощает международный розыск подозреваемых и доступ к их вещам и документам за рубежом.

В пояснительной записке говорится о том, что законопроект направлен на совершенствование механизмов международного сотрудничества по уголовным делам. В частности, предлагается внести следующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс:

Предлагается ввести термин "международный розыск". Ведь его отсутствие, по мнению авторов законопроекта, влияет на эффективность международного сотрудничества с целью экстрадиции подозреваемых;

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Розыск подозреваемых предлагают упростить. Так, если они не явились на вызов следователя или прокурора, и есть основания полагать, что они находятся за границей или на временно оккупированных территориях - такого подозреваемого объявляют в международный розыск;

Предлагается ввести возможность применения ареста для фактической передачи иностранному государству на экстрадиционный запрос лица, в отношении которого истек срок экстрадиционного ареста;

Следственный судья может вынести временное решение о доступе к вещам и документам подозреваемых, находящихся на территории иностранного государства.

Инициатором законопроекта является Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Сейчас проект закона передали на рассмотрение в Комитет.

Другие законопроекты в Верховной Раде

Накануне Верховная Рада Украины приняла проект закона об урегулировании труда домашних работников. Он был разработан для урегулирования вопроса занятости и официального трудоустройства домашних работников, обеспечения их социальной защиты и снижения уровня незадекларированного труда.

Как сообщал УНИАН, ВР приняла законопроект №9453 о внесении изменений в некоторые законы относительно пропорционального исчисления страхового стажа лицам, которые работали за пределами Украины. Новый документ должен помочь решить сразу несколько проблемных вопросов с назначением пенсий.

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