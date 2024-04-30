Отмечается, что падают цены и на клубнику.

Цены на овощи в Украине изменились разнонаправленно. Похожая ситуация и с фруктами и ягодами.

Аналитики Eats Fruit отметили, что после двухнедельного снижения цен начал дорожать картофель. При этом дороже, чем на прошлой неделе, продавали свеклу и репчатый лук.

При этом украинские фермеры стали продавать раннюю капусту, что снижению цен, как на ранний овощ, так и на капусту прошлогоднего урожая. Стоит отметить, что цены на морковь хоть не изменились, но все еще рекордно низкие для весны.

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Тепличные овощи на прошлой неделе дорожали, а брокколи, цветная и пекинская капуста подешевели. Также снизились цены на кабачок и редис, а вот чеснок, наоборот, прибавил в цене.

Цекны на фрукты

Что касается ягод и фруктов, то ситуация следующая - цены на яблоки, груши и лимон пошли в рост, а вот стоимость садовой земляники (клубники) снижается. Помимо этого, дешевеют апельсины и мандарины.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Годовая инфляция в Украине в марте замедлилась до минимума с 2020 года и составила 3,2%. При этом цены на продукты и безалкогольные напитки в целом снизились на 0,2%, больше всего за месяц подешевели яйца (на 16,4%), сахар (на 2,5%), масло (на 1,5%).

При этом исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко отметил, что традиционное увеличение спроса на яйца накануне Пасхи существенно не повлияет на цену яиц.

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