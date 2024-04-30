Ее особенность в необычном соусе с салатом ромен.

Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи рассказал, как за 10 минут приготовить свежую и сытную весеннюю пасту.

Как пишет Parade, панчетта и чили Фресно усиливают вкус, а много трав и лимонной цедры добавляют весенней атмосферы. Однако есть еще один ингредиент, который выводит это блюдо на новый уровень.

Для этого весеннего блюда из макарон Рамзи включает такие ингредиенты, как горох, шнитт-лук, базилик, петрушка и салат ромен.

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Как объясняет Рамзи, он получил вдохновение использовать ромен во время работы во Франции, где свежий горох, приправленный беконом и салатом, был распространенным явлением. Он считает, что эта зелень "лучше на вкус, чем свежий шпинат. Это придает действительно приятную легкость пасте".

Сначала нужно поставить вариться спагетти - это займет 8 1/2 минут. В это время готовится соус, для его приготовления Рамзи обжаривает нарезанную панчетту в большой сковороде, чтобы растопить жир, а затем добавляет немного масла из виноградных косточек, соли и перца. Немного нарезанного чеснока добавьте и быстро перемешайте. Также на сковородку надо всыпать немного нарезанного перца чили Фресно.

Повар добавляет немного замороженного горошка, немного сливочного масла, а затем щедрое количество шнитт-лука, петрушки и базилика. После того как травы немного приготовятся, он добавляет небольшое количество овощного бульона, сливочного масла и воды для варки макарон. Когда соус будет готов, в сковородку можно перекладывать щипцами пасту, смешивая ее с соусом.

В самом конце Рамзи выключает огонь и добавляет нарезанный ромен, лимонную цедру, выжатый лимонный сок и свежетертый пармезан. После этого можно подавать блюдо.

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