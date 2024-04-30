Европа подсела на новый российский 'наркотик' вместо газа: последствия могут быть страшнее

Импорт мочевины в ЕС удвоился после вторжения Москвы в Украину

Европа "медленной походкой" идет к новой зависимости. На смену российскому газу пришли удобрения из страны-агрессорки.

"Удобрения - это новый газ. Парадокс заключается в том, что целью является снижение зависимости Европы от России, а теперь мы слепо передаем России важнейшие продовольственные и удобрительные мощности", - цитирует Financial Times исполнительного директора Yara International, одного из крупнейших в мире производителей азотных минеральных удобрений, Свейна Торе Хольсетера.

По данным Евростата, за год до июня 2023 года ЕС импортировал из России в два раза больше мочевины, чем годом ранее. Российский импорт в текущем сезоне (до июня текущего года) ниже, но все еще исторически высок и составляет треть от общего объема импорта мочевины в Евросоюз.

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Цены на удобрения для сельскохозяйственных культур взлетели после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года, поскольку санкции, введенные против России, ограничили доступность природного газа - основного сырья для производства азотных удобрений, таких как аммиак и мочевина.

Это нанесло финансовый удар по европейским фермерам, в то время как фермеры в других странах, особенно в Африке, отказались от удобрений, что привело к снижению урожайности и углублению мирового продовольственного кризиса.

С тех пор цены на удобрения снизились, так как цены на природный газ упали, но европейская промышленность все еще испытывает трудности, так как российский импорт занимает все большую долю рынка, говорит Хольсетер.

Российские производители удобрений выигрывают от более низких цен на энергоносители, говорит Хольсетхер, добавляя, что у них также меньше ограничений по устойчивости, и поэтому они производят больше выбросов парниковых газов.

Россия является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров азотосодержащих удобрений. Это также относится к калийным и фосфорным удобрениям, которые не могут заменить азотные удобрения.

Хотя западные санкции предусматривают исключения для российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва жалуется, что торговля затруднена из-за опасений покупателей, их банков и страховщиков по поводу причастности российских лиц или компаний, находящихся под санкциями. Несмотря на это, доходы от экспорта российских удобрений в 2022 году выросли на 70% благодаря повышению цен.

По словам Хольсетера, Россия может использовать свое доминирование на рынке удобрений в качестве политического рычага - так же, как Москва делает это в отношении поставок энергоносителей.

Экономика России во время войны - главные новости

Российский Минфин заявил, что в РФ наблюдается "устойчивая положительная динамика" в отношении притока денег в федеральный бюджет. Доходы за три месяца по март составили 8,7 трлн рублей (94 млрд долл), увеличившись на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В Фонде Карнеги считают, что экономическая сила России может продержаться еще полтора года, прежде чем начнет ослабевать. Российская экономика все еще сильна, несмотря на рост военных расходов и западные торговые ограничения.

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