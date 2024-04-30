Руководительница Департамента миграции Литвы сказала, что, если человек не хочет, чтобы его нашли, он найдет возможности спрятаться.

Продолжается мобилизация в Украине, и власти Литвы поддержали идею возвращения на украинскую территорию мужчин призывного возраста. Глава литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте объяснила, как это можно сделать.

Чиновник в эфире литовского вещателя LRT сказала, что для отправки некоторых мужчин-украинцев на Родину "должна быть создана какая-то специальная законодательная база, потому что сейчас ее нет". "...А если говорить о праве Европейского Союза о временной защите, то это европейское решение, поэтому должно быть европейское решение, как реагировать на такой запрос со стороны Украины (о возвращении мужчин, - Ред.)", - сказала Гудзинскайте.

Глава Департамента миграции добавила, что пока временная защита действует до 4 марта следующего года, и литовские власти имеют право ее отменить только в случае возникновения угрозы для безопасности государства.

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Чиновница также сказала, что у Литвы есть технические возможности, чтобы отследить местонахождение мужчин из Украины, но они могут выехать и нелегально находиться в другом государстве Евросоюза. "Если человек не хочет, чтобы его нашли, он найдет возможности скрыться", - отметила она.

В центре внимания мобилизация в Украине - возраст и другие важные детали

В нашем государстве принят закон, который предусматривает усиление мобилизации. Для мужчин призывного возраста, которые находятся за рубежом, с 23 апреля до 18 мая - это период, до которого вступит в силу новый закон, приостановили предоставление консульских услуг.

Стоит отметить, что новый закон предусматривает механизм, который позволяет мужчинам даже за рубежом обновить свои данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

По словам главы украинского Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, возвращение мужчин призывного возраста на родную землю - это вопрос справедливости.

Напомним, ранее в Украине был снижен мобилизационный возраст. Теперь в нашем государстве мобилизация с 25 лет. Подчеркнем, что мобилизуют мужчин максимум до 60 лет.

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