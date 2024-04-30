29 апреля армию России выбили с острова.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук объяснил важность установления контроля над островом Нестрига в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области.

Об этом Плетенчук сказал в эфире телемарафона. В частности, у него спросили, что это означает для Украины с тактической точки зрения. В ответ он отметил, что сегодня утром российские захватчики уже совершили два неудачных штурма на этот остров. Оккупанты отступили с потерями безуспешно. Плетенчук заявил:

"Это последний остров от Великанского. Это район населенного пункта Велетенское и Кизомыс, недалеко от них. И фактически, это последний остров перед устьем реки. То есть, это фактически последний остров на правобережной части".

Он подчеркнул, что для Сил обороны важно закрыть эту территорию от возможных диверсантов и вражеских выходов. Именно это и было сделано - россияне с острова выбиты.

"Поэтому да, это периметр безопасности в первую очередь", - подчеркнул Плетенчук.

Он пояснил, что российские диверсанты могли приплывать на остров с минометами, чтобы потом обстреливать населенные пункты. Также через него оккупанты могли пытаться заходить в тыл ближе к украинским позициям, вести разведку, провозить другие виды оружия, в том числе артиллерию.

Контроль над островом Нестрига - Украина реализовала операцию

29 апреля Плетенчук заявил, что взятие Силами обороны под свой контроль острова Нестрига на Херсонщине существенно повысит качество контроверсионных мероприятий. Контроль острова Нестрига не позволит оккупантам приближаться к позициям Сил обороны.

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