Российское военное командование сейчас размышляет над несколькими тактическими направлениями на востоке Украины, на которых можно будет начать наступление этим летом.
Как сообщает Институт изучения войны, стабилизация РФ их основной части к северо-западу от Авдеевки ставит командование перед выбором. В частности, они могут продолжить движение на запад в сторону Покровска или пытаться продвинуться на север, чтобы развернуть дополнительные операции вокруг Часового Яра.
Согласно последним геолокационным кадрам, которые опубликовали 28-29 апреля, россияне продвинулись в западном и северо-восточном направлении от Очеретино, вдоль железнодорожной линии до северо-западной окраины Очеретино и в Нетайлово.
"Бои также продолжались к северо-западу от Авдеевки возле Калинового, Архангельского, Новобахмутовки, Соловьево, Сокола, Новопокровского и Новоселовки Первой; и к западу от Авдеевки возле Орловки и Уманского", - добавили в отчете.
Несколько милблогеров заявили, что оккупанты проводят наступательные операции в районе Керамика с целью продвижения в направлении Архангельского, но также пытаются продвинуться на запад из района Очеретино в направлении Сокола и на юго-запад в направлении Новопроковское-Новоселовка Первая.
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Как сообщали аналитики, после вывода украинских войск с тактических позиций россияне не достигли относительно быстрых тактических успехов к западу от Очеретино, Соловьева, Бердичева и Семеновки. Это свидетельствует о том, что Силы обороны сохраняют возможности замедлять продвижение РФ.
Руководитель департамента стратегических инициатив "Вернись живым" Иван Науменко заявил, что Вооруженные силы Украины должны в ближайшие год-полтора находиться в стратегической обороне. Наше наступление стало бы ошибкой.