Россияне продвинулись в западном и северо-восточном направлении от Очеретино.

Российское военное командование сейчас размышляет над несколькими тактическими направлениями на востоке Украины, на которых можно будет начать наступление этим летом.

Как сообщает Институт изучения войны, стабилизация РФ их основной части к северо-западу от Авдеевки ставит командование перед выбором. В частности, они могут продолжить движение на запад в сторону Покровска или пытаться продвинуться на север, чтобы развернуть дополнительные операции вокруг Часового Яра.

Согласно последним геолокационным кадрам, которые опубликовали 28-29 апреля, россияне продвинулись в западном и северо-восточном направлении от Очеретино, вдоль железнодорожной линии до северо-западной окраины Очеретино и в Нетайлово.

Видео дня

"Бои также продолжались к северо-западу от Авдеевки возле Калинового, Архангельского, Новобахмутовки, Соловьево, Сокола, Новопокровского и Новоселовки Первой; и к западу от Авдеевки возле Орловки и Уманского", - добавили в отчете.

Несколько милблогеров заявили, что оккупанты проводят наступательные операции в районе Керамика с целью продвижения в направлении Архангельского, но также пытаются продвинуться на запад из района Очеретино в направлении Сокола и на юго-запад в направлении Новопроковское-Новоселовка Первая.

Война в Украине - последние новости

Как сообщали аналитики, после вывода украинских войск с тактических позиций россияне не достигли относительно быстрых тактических успехов к западу от Очеретино, Соловьева, Бердичева и Семеновки. Это свидетельствует о том, что Силы обороны сохраняют возможности замедлять продвижение РФ.

Руководитель департамента стратегических инициатив "Вернись живым" Иван Науменко заявил, что Вооруженные силы Украины должны в ближайшие год-полтора находиться в стратегической обороне. Наше наступление стало бы ошибкой.

Вас также могут заинтересовать новости: