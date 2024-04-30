За прошедшие сутки россияне безуспешно три раза пытались атаковать украинские позиции в Крынках.

Ситуация в Крынках на левобережье Херсонщины сложная, но Вооруженные силы Украины удерживают позиции, несмотря на превосходящие силы врага. Об этом начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук сказал в эфире телемарафона.

По его словам, за прошедшие сутки российские оккупанты безуспешно атаковали Крынки три раза.

"Ситуация там остается сложной. В первую очередь сложной из-за того, что, фактически, морпехи держатся автономно. Потому что между нами река Днепр. И конечно, логистика там очень сложная, как и ротация, так и эвакуация, и другие вопросы. Но, тем не менее, они продолжают удерживать свои позиции, несмотря на силы противника, которые преобладают по количеству", - сказал Плетенчук.

Он сказал, что украинские защитники, закрепившись на плацдарме Крынок, держатся дальше.

Россияне применяют неуправляемые боеприпасы, привлекая штурмовую авиацию Су-25 или вертолеты Ми-8 и Ми-24.

РФ изменила тактику на юге - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ранее в начале апреля российские оккупанты изменили тактику на левом берегу Днепра и существенно увеличили количество штурмов.

Отмечалось, что это свидетельствует о том, что враг пытается найти эффективный способ атаковать, поскольку военное командование требует результата, а его нет.

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