Спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо предположил, что СМИ могли вырвать слова представительницы ТЦК из контекста.

В территориальных центрах комплектования в Черкассах временно не принимают документы на отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает издание "18000" со ссылкой на комментарий спикера Черкасского территориального центра комплектования Алины Кривошеи. "После вступления в силу закона о мобилизации должны измениться правила предоставления отсрочек. Алгоритм должен быть утвержден постановлением Кабмина. Чтобы люди сейчас не тратили зря время и собственные ресурсы, временно приостановлено принятие документов. Ведь рассмотрение пакета документов превышает срок вступления в силу нового закона", - якобы сказала она изданию.

Документы должны продолжить принимать после того, как закон о мобилизации вступит в силу. В то же время спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил "РБК-Украина", что это неправдивая информация.

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Фитьо предположил, что слова спикера Черкасского ТЦК могли вырвать из контекста.

Мобилизация в Украине

Ранее боец с позывным "Нико", который во время одного из заданий получил тяжелое ранение, а в дальнейшем - ампутацию ноги, но продолжил службу в 12-й бригаде Национальной гвардии Украины "Азов", подчеркнул, что воевать придется всем, надо собраться и пойти, а не искать отмазки.

The Economist писал, что в Украине не хватает бойцов на фронте, в результате чего усиливаются мобилизационные мероприятия. При этом количество уклонистов от военной службы увеличивается.

В ТЦК рассказали, чем они заняты после принятия закона о мобилизации.

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