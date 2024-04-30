Четверо пострадавших в результате вражеской атаки находятся в крайне тяжелом состоянии, отметил глава Одесской ОВА.

Смертоносный российский удар по Одессе, совершенный 29 апреля, оброс новыми деталями - стало известно о еще одной жертве.

Об этом глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер написал в Telegram. По его словам, еще одной жертвой атаки со стороны россиян стал мужчина, 1960 года рождения. Пострадавший скончался в больнице.

"В медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших. В тяжелом состоянии восемь человек, из них четверо - в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка...", - добавил чиновник. Кипер отметил, что врачи пытаются делать все возможное для спасения людей.

Видео дня

В центре внимания Одесса - новости сегодня стоит прочитать

Противники 29 апреля нанесли ракетный удар по Одессе, вероятно, баллистической ракетой с кассетной боевой частью. Сообщалось, что есть "прилет" в "замок Гарри Поттера" - так называют Дворец студентов университета "Одесская юридическая академия".

В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. Сообщалось, что погибли четыре человека, а десятки - пострадали. В частности, пострадал бывший нардеп Сергей Кивалов.

Вас также могут заинтересовать новости: