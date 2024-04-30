Осадки ожидаются уже в конце текущей недели.

До пятницы, 3 мая, в Украине будет преобладать ясная и теплая погода. Однако местами все же пройдут небольшие дожди, а с 4 числа синоптическая ситуация начнет меняться. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Нас ждет комфортная погода. Ее обеспечит поле высокого давления, антициклон", - пояснила специалист.

Однако, дожди все же будут. Осадки ожидаются 2 мая на крайнем юге Украины.

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Ветер будет не слишком ощутимый, в пределах 3-10 м/с. Только сегодня, 30 апреля, днем в юго-восточной части страны ветер несколько усилится, местами могут быть порывы 15-18 м/с.

В конце недели, 4 мая, погода начнет меняться - в Украину придут осадки. Небольшие кратковременные дожди и грозы, по данным Натальи Птухи, пройдут ночью на Закарпатье, а днем - и в большинстве регионов на Правобережье.

Несмотря на осадки температура воздуха не слишком изменится. На этой неделе ночью она будет в пределах +4...+10, несколько теплее на юге и востоке, +8...+14 градусов. Только 4 мая в восточных областях ночью станет немного прохладнее, до +2...+7 градусов. А днем по всей Украине ожидается +18...+24. Только на высокогорье Карпат будет прохладнее: ночью 0...+5, днем +13...+18.

Похолодание и дожди в Украине - что известно

О том, что во второй половине недели погода в Украине изменится, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, с 5 мая на территорию Украины распространится холодный воздух с Баренцева моря, поэтому температура упадет на 5-7 °С. Кое-где даже возможны заморозки ночью и утром.

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