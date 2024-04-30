Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 20-25 копеек по доллару и по евро - в пределах от 20 до 35 копеек, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до 3 мая в банках будет находиться в пределах от 39,10 до 40,20 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 39,00 до 40,00 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 41,50 до 43,30 грн/евро, а в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор ценников будет в пределах от 42,15 до 43,25 грн/евро, добавил эксперт.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 20-25 копеек по доллару и по евро - в пределах от 20 до 35 копеек. Как обычно, наиболее агрессивные обменники в районах с небольшой конкуренцией продолжат выставлять спред и до 1 грн как по доллару, так и по евро", - отметил Козырев.

На межбанке котировки доллара будут в пределах 39,25−39,80 грн/долл., а курс безналичного евро - от 41,76 до 42,90 грн/евро, уверен аналитик.

Курс доллара в Украине на 30 апреля

Напомним, НБУ установил на вторник, 30 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,67 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

А официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,50 грн/евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек.

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