Западные истребители могут использовать американские бомбы, которые уже предоставили Украине, отметил аналитик.

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян, и наше государство ожидает предоставления американских истребителей F-16, однако не стоит ждать, что на первых этапах их применение будет иметь какой-то особенный формат.

Западные истребители фактически будут применять так же, как наши Су-27, МиГ-29 и другую авиацию советского образца, только с поправкой на то, что F-16 совершеннее и новее, поделился мнением с "РБК-Украина" эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский. "...не стоит исключать, что в начале какого-то особенного формата использования F-16 не будет", - сказал он.

По мнению аналитика, американские самолеты могут использовать бомбы JDAM, которые нам уже предоставили США (заявленная дальность этих авиабомб составляет до 28 километров). Эксперт отмечает, что эти бомбы не предназначены для использования на МиГах, поэтому, когда они их запускают, заявленная дальность не совпадает с реальной.

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Ряд западных государств, в частности, Дания пообещали предоставить Украине самолеты F-16. Перед предоставлением истребителей украинские пилоты проходят обучение в Великобритании и Франции. Также на Западе обучают персонал, который будет технически обслуживать эти истребители.

Посол Дании в украинском государстве Оле Егберг Миккельсен в апреле говорил, что Копенгаген решил предоставить Киеву все свои истребители F-16, и они должны быть на нашей земле уже летом.

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