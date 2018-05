Мировая звезда выступит на границе КНДР

Британец выйдет на сцену в последний день фестиваля, чтобы спеть самую известную песню Sex Pistols – Anarchy in the U.K. Он также сыграет совместно с двумя южнокорейскими панк-группами – Crying Nut и No Brain.

Бывший бас-гитарист британской панк-группы Sex Pistols Глен Мэтлок выступит на музыкальном фестивале в демилитаризованной зоне на границе Республики Корея и КНДР. Читайте такжеВ США умер основатель культового фестиваля Burning Man Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторы фестиваля DMZ Peace Train. Мэтлок выступит на мероприятии, которое пройдет с 21 по 24 июня, совершенно бесплатно. Организаторы подчеркнули, что музыкант сам вышел с ними на связь. Он указал, что на этот шаг его подвигло успешное проведение 27 апреля межкорейского саммита, на котором впервые за десятилетие встретились лидеры КНДР и Южной Кореи. Британец выйдет на сцену в последний день фестиваля, чтобы спеть самую известную песню Sex Pistols – Anarchy in the U.K. Он также сыграет совместно с двумя южнокорейскими панк-группами – Crying Nut и No Brain.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter