Племянник Меган Маркл пытался зайти в ночной клуб с ножом (видео)

Племянник Меган Маркл, которая 19 мая вышла замуж за принца Гарри, за несколько дней в Великобритании успел "засветиться" в прессе, говорится в сюжете "ТСН.Ранок".

На церемонию венчания Тайлера Дули молодожены не приглашали. Однако он все равно прилетел в Лондон и якобы решил отпраздновать свадьбу принца Гарри и Меган в ночном клубе.

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Британские СМИ узнали, что в заведение Тайлер пытался войти с ножом. Туда сразу приехала полиция, однако подтвердить личность нарушителя в полиции отказываются. Парень отделался предупреждением.

Напомним, ранее другой родственник герцогини Сассекской, ее сводный брат Том в открытом письме просил сестру пригласить его на ее свадьбу с принцем. Интересно, что до этого Том также в открытом письме умолял Гарри отменить свадьбу "пока не поздно" и просил принца не делать "самую большую ошибку в его жизни".