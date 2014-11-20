В Праге более 200 чехов вышли на протест против действующего президента

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на чешское издание Сeske Noviny.

На площади напротив президентского дворца собралось более двухсот человек, которые держали плакаты с надписями "ЗемаНІ", также у протестующих были украинские флаги. Мероприятие было организовано студентами Чешского технического университета.

Кроме того, демонстранты организовали кампанию по сбору подписей за то, чтобы поведение Земана рассмотрели на заседании Сената.

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"Мы хотим, чтобы поведение и высказывания Милоша Земана были рассмотрены на заседании Сената. Наша цель заключается в том, чтобы собрать 10 тыс. подписей и подать соответствующее ходатайство в парламент. Сейчас мы имеем около 3 тыс. подписей", - сказал один из организаторов акции.

Он также отметил, что пророссийская позиция и вульгарное поведение Земана вредят репутации Чехии за рубежом.

Напомним, в понедельник вечером в Праге митингующие освистали и забросали яйцами президента Чехии Милоша Земана, который выступал перед пражанами по случаю 25 годовщины свержения коммунизма в Восточной Европе.

Перед этим в Праге несколько тысяч демонстрантов требовали отставки Земана за прокремлевскую политику.