Тысячи чехов показали своему президенту "красную карточку" и требовали его отставки (фото, видео)

Тысячи жителей Чехии сегодня в Праге приняли участие в акции с требованием отставки президента страны Милоша Земана.

Как сообщает чешское информационное агентство СTK, митингующие выкрикивали: «Земана в мусорный бак!». Они также записали специальное обращение к главе государства, в котором призвали Земана добровольно подать в отставку.

Агентство отмечает, что с таким призывом на улице городов чехи вышли в 1989 году, когда был свергнут коммунистический режим в Чехословакии. Сегодня Чехия и Словакия отмечают 25-ю годовщину «Бархатной революции».

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На плакатах, которые несли участники акции, написано, в частности «Мы не хотим быть колонией России», а также нецензурные высказывания в адрес Земана в контексте его скандальных нецензурных высказываний на тему российской панк- группы Pussy Riot.

Практически каждый митингующий также держал красную карточку, которая символизировала неудовлетворение политикой Земана.

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По информации СTK, акцию в Праге организовали и сторонники президента, но она собрала всего несколько десятков людей.

Чешское агентство сообщает, что протесты против Земана прошли также в Брно, где собралось несколько сотен людей.

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