В ТЦК разъяснили, кто должен пройти ВВК и в каких случаях это обязательно

Военно-врачебная комиссия является обязательной процедурой для категорий граждан, определённых законом.

Во время военного положения прохождение военно-врачебной комиссии (ВМК) является обязательным не для всех граждан. В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки пояснили, кто именно должен пройти медицинский осмотр и в каких случаях это необходимо. Об этом сообщил Житомирский областной ТЦК и СП.

Кто обязан пройти ВЛК

В ТЦК отметили, что вопрос прохождения военно-медицинской комиссии часто вызывает путаницу, однако перечень категорий граждан, которые должны пройти медосмотр, определен законодательством.

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Обязательному медицинскому осмотру подлежат все военнообязанные, которых направляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Речь идет, в частности, о гражданах, получивших повестку или соответствующее направление.

Также ВВК должны пройти лица, которые ранее были признаны "ограниченно годными к военной службе в военное время" и после законодательных изменений, принятых в 2024 году, еще не прошли повторный медицинский осмотр.

Кроме того, прохождение комиссии является обязательным для граждан, планирующих поступить на военную службу по контракту.

Кого еще касается медицинский осмотр

В ТЦК напомнили, что военно-врачебную комиссию проходят и действующие военнослужащие, если возникает необходимость повторно оценить состояние их здоровья. В частности, это касается случаев после ранений или существенного ухудшения здоровья.

Отдельно выделена категория женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Те из них, кто завершил обучение после 2025 года, должны встать на воинский учет, пройти ВВК в течение 60 дней и оформить воинско-учетные документы.

Для чего нужна ВВК

В территориальном центре комплектования подчеркнули, что военно-врачебная комиссия является обязательной процедурой для категорий граждан, определенных законом. Ее основная задача – установление состояния здоровья человека и определение его годности к военной службе.

При этом порядок направления на ВВК и прохождения медицинского осмотра в каждом конкретном случае определяется органами воинского учета в соответствии с действующим законодательством Украины.

Некоторые особенности законодательного регулирования прохождения ВВК

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины разрабатывает комплексное решение, призванное устранить недостатки, выявленные в ходе работы военно-врачебных комиссий, а также улучшить качество мобилизационного ресурса. В Минобороны отметили, что система военно-медицинской экспертизы постепенно претерпевает изменения. В настоящее время продолжается процесс цифровизации, а также совершенствуются правила проведения медицинских осмотров.

Управляющий партнер адвокатского объединения "Мизюк, Гаврилюк и партнеры" Виктория Мизюк в комментарии УНИАН объяснила, кто в соответствии с законодательством обязан проходить ВВК, когда такая процедура не является обязательной и какие меры следует предпринять, если человека признали годным к службе, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем.

По словам юриста, действующие нормы предусматривают прохождение военно-врачебной комиссии для всех военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Вместе с тем она напомнила, что заключение ВЛК во время военного положения имеет определённый срок действия, по истечении которого может возникнуть необходимость в повторном прохождении медицинского осмотра.

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