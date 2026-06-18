В народе православный праздник сегодня известен как Зосима Пчельник.

19 июня по новому церковному календарю вспоминают святого апостола Иуду - брата Господня по плоти, посвятившего жизнь проповеди Евангелия.

В народной традиции этот день сопровождался своими обычаями, приметами и запретами.

Рассказываем, о чем молятся святому, что принято делать в эту дату и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

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Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

19 июня в новом календаре ПЦУ - день памяти святого апостол Иуда, которого церковь называет братом Господним по плоти, был сыном Иосифа Обручника от первого брака. При этом его не следует путать с Иудой Искариотом - учеником, предавшим Христа.

Апостол Иуда оставался верным Спасителю и после Вознесения посвятил свою жизнь проповеди христианского учения. По преданию, он проповедовал в Иудее, Самарии, Галилее, Идумее и на Аравийском полуострове. Свой земной путь святой завершил мученической смертью - его распяли на кресте в Армении.

До наших дней сохранилось Соборное послание апостола Иуды, вошедшее в Новый Завет. В нем говорится о вере, Святой Троице, воплощении Христа, ангелах и грядущем Страшном Суде.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарю - 19 июня чтят память преподобного Виссариона Египетского, прославившегося подвигами и даром чудотворения.

Обычаи дня, что сегодня нельзя делать

Апостолу Иуде, которого считают покровителем людей, оказавшихся в трудной или безвыходной ситуации, молятся о заступничестве перед Богом, поддержке в испытаниях и помощи в делах, которые кажутся безнадежными.

В народном календаре этот день известен как Зосима Пчельник - по имени мученика Зосимы, память которого также совершается сегодня. Считалось, что именно в это время пчелы начинают особенно активно наполнять соты медом, поэтому многие обычаи и приметы дня были связаны с пчеловодством. Пасечники старались без необходимости не тревожить ульи, верили, что это поможет получить богатый сбор меда.

Существовали и особые традиции на достаток: по поверьям, 19 июня благоприятно начинать новые дела, поскольку все начатое в этот день обещает удачное продолжение. Хорошей приметой считалось также возвращать долги - наши предки верили, что даже небольшая выплаченная сумма поможет привлечь финансовое благополучие и достаток в дом.

Церковь, как и всегда, напоминает: в этот день важно избегать ссор, обид, зависти и уныния, а также не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

В народной традиции на Зосиму Пчельника существовал ряд запретов, многие из которых были связаны с пчелами и пасекой. Считалось большим грехом причинять вред ульям или насекомым - верили, что после этого пчелы могут покинуть хозяйство или погибнуть.

Особо строго относились и к обращению с медом: его не продавали и не дарили, чтобы не лишиться достатка в будущем. Также в этот день не давали деньги в долг, чтобы избежать финансовых потерь.

Приметы 19 июня

В этот день особое внимание уделяли поведению пчел - по нему предсказывали погоду на ближайшее время:

с утра пчелы активно летают и собирают мед - день будет теплым и солнечным;

насекомые вялые или не покидают ульи - ожидается похолодание или дождь;

пчелы летят к ульям - к дождю, если сидят на стенках ульев - к сильной жаре;

цветы в полдень закрывают бутоны - скоро начнется дождь.

Самой доброй приметой дня считается радуга - ее появление обещало спокойную, ясную и устойчивую погоду на ближайшие дни.

У кого именины 19 июня

19 июня именины отмечают Иван.

Считается, что люди, рожденные в этот период, обладают сильным внутренним стержнем и большим терпением. Они пользуются уважением в окружении, легко находят доверие у друзей и коллег и нередко становятся надежной опорой для семьи.

По народным представлениям, рожденные на Зосиму Пчельника часто проявляют интерес к целительству и травничеству - им приписывают природную наблюдательность и склонность к заботе о здоровье других.

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