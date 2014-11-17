Президент Чехии: нет смысла оказывать Украине экономическую помощь

Такое мнение высказал президент Чехии Милош Земан в интервью российскому Первому каналу, передает "ЕвроПравда".

Читайте такжеПрезидент Чехии матерился в эфире и защищал политику Путина

"Надо понять, что в Украине просто гражданская война. Нам надо заниматься не какими-то мечтами о поддержке, включая экономическую поддержку Украины, потому что в условиях гражданской войны, экономическая поддержка - это полная бессмыслица", - заявил он.

"Ну, вот первый шаг - это договор между украинцами и украинцами. И только второй шаг - договор о газе, договор о сохранении Украины перед банкротством, потому что этот риск реально существует, в условиях гражданской войны любая экономическая помощь - это только потеря денег", - добавил Милош Земан.

Президент Чехии также выразил пессимистические взгляды относительно скорого решения кризиса в Украине и отметил, что для избежания банкротства, необходимо остановить "гражданскую войну".

"Представьте себе огромные деньги, которые вам нужны для гражданской войны с обеих сторон. Вы практически не имеете денег и на что-то другое, только на войну. Да? Значит, если вы хотите избежать банкротства, вы должны остановить гражданскую войну", - подчеркнул он.

Милош Земан также в очередной раз раскритиковал санкции ЕС против России и отметил, что он является не единственным европейским лидером, который скептически относится к такой политике. "Санкции представляют вот такою loss-loss стратегию, стратегию, при которой потеряют все, и никто не имеет никакие преимущества", - отметил он.

"Это не только Чехия, это Словакия, Венгрия, кажется, что даже Австрия. Значит, например, премьер Словакии Роберт Фицо высказывает свое недоверие, что касается санкций еще громче, чем Чехия. Некоторые европейские государства также немного колеблются", - добавил президент Чехии.

Напомним, что президент Чехии является единственным европейским лидером, который публично отрицает факт вторжения российских войск на восток Украины.