19 июня будет важным днем для Украины со множеством примет.

19 июня оказалось важным и насыщенным днем со множеством обычаев. В Украине отмечается сегодня праздник представителей одной профессии. На планете празднуется несколько спортивных событий, а верующие в эту дату молятся брату Иисуса.

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Какой сегодня праздник в Украине

19 июня ежегодно празднуется профессиональное торжество - Всеукраинский день фермера. Мы чествуем труд людей, благодаря которым на столах украинцев появляются свежие продукты. Традиционно в праздник сегодня проводятся фермерские ярмарки, распродажи и награждения лучших аграриев страны. В честь праздника можно поздравить близких, которые работают в сфере сельского хозяйства.

Какой сегодня праздник у православных

По новому стилю православная церковь 19 июня вспоминает брата Господнего Иуду, сына Иосифа Обручника (не стоит путать его с предателем Иудой Искариотом). Ему молятся люди, которые оказались в безвыходной, отчаянной ситуации. У святого просят послать надежду, подсказать мудрый совет и помочь пережить трудности. Также вспоминают мученика Зосима, который покровительствует пасечникам.

В старом календаре вспоминают чудотворца Виссариона Египетского. Ему молятся об укреплении семьи, помощи в творческих делах и об исцелении заболеваний.

Какой сегодня праздник в мире

День детского футбола проводится в это число, чтобы популяризовать спорт среди молодежи и привлечь детей к активному образу жизни. В честь события по всему миру устраивают соревнования и награждения самых талантливых юных спортсменов.

Также 19 июня празднуется Всемирный день прогулок. Это простой и бесплатный способ увеличить физическую активность и расширить кругозор. Цель торжества - не только призвать людей больше ходить пешком, но и побудить городские власти делать больше прогулочных зон.

Есть также и другие международные праздники сегодня - День альбатросов, День коробки, День шлепанцев и День кота Гарфилда.

Какой сегодня праздник в народе

Об этом числе до наших дней дошли такие давние приметы:

если вечером летает много жуков, то погода будет хорошей;

среди дня затихли птицы - к дождю;

если реки вышли из берегов, то июль будет дождливым;

пчелы не покидают улей - скоро будет ливень.

Народный праздник сегодня в Украине в давние времена считался удачным для пасечников. Те, кто хотят оздоровиться, 19 июня должны съесть ложку мёда натощак. Также дата будет благополучной для избавления от долгов. Считается, что сегодня нужно выплатить хотя бы часть задолженности, и тогда деньги сами прибавятся.

Что нельзя делать сегодня

Очень нежелательно в эту дату завидовать чужому счастью, иначе на вас перейдут проблемы других людей. Также запрещается в праздник 19 июня участвовать в ссорах и конфликтах. Пчеловодам не стоит пересчитывать пчел - переведутся.

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