Стало известно, кто получил премию за лучший текст песни Евровидения-2018 (видео)

Лучшую строку конкурсных песен на Евровидении-2018 выбирало профессиональное жюри писателей.

Организаторы Евровидения-2018 вручили премию Eurostory Best Lyrics Award, которая дается за лучший текст песни. Об этом сообщает eurostory.

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Лучшую строку конкурсных песен выбирало профессиональное жюри писателей. В этом году награду получили участники из Франции Эмили Сатт и Жан-Карл Люк, выступавшие как Madame Monsieur, за строку из своей песни Mercy: "Je suis tous ces enfants que la mer a pris: je vivrai cent mille ans". ("Я - все те дети, которых забрало море, я буду жить сто тысяч лет").

Как сообщал УНИАН, 10 мая в Лиссабоне определилась вторая десятка финалистов Евровидения-2018. Среди триумфаторов второго полуфинала - и представитель от Украины Melovin. Финал Евровидения онлайн можно будет смотреть на сайте УНИАН 12 мая в 22:00.