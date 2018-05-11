Зажигательный Melovin вышел в финал Евровидения-2018

Финал конкурса Евровидение-2018 состоится в Лиссабоне 12 мая.

Украинский певец Melovin вышел в финал международного песенного конкурса Евровидение-2018.

Об этом сообщает УНИАН.

Melovin, который в этом году представляет Украину на Евровидении в Лиссабоне с песней "Under the Ladder" вышел в финальную часть песенного конкурса.

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Зрителей, а накануне судей Евровидения, украинский певец удивлял и покорял большим количеством огня на сцене и необычным фортепиано.

Таким образом, он стал одним из 26 конкурсантов, который будет бороться за победу в финале Евровидении-2018, который состоится в Лиссабоне 12 мая.

Melovin (Костя Бочаров) принимал участие в 2017 году в Нацотборе, в финале конкурса набрал наибольшее количество зрительских голосов, однако от жюри он не получил заветных высоких оценок, и в итоге занял 3-е место.

В 2018 году он снова попробовал свои силы, и с песней "Under the Ladder" и теперь представляет Украину в столице Португалии - Лиссабоне.