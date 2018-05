Евровидение-2018: выступления победителей первого полуфинала (видео)

В Лиссабоне назвали первую десятку финалистов Евровидения-2018.

В Лиссабоне завершился первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2018.

Напомним, по его итогам в финал прошли представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.

Читайте такжеЕвровидение-2018: все, что вы хотели знать о песенном конкурсе в Лиссабоне

К ним присоединятся конкурсанты из других стран, которых определят в рамках второго полуфинала 10 мая.

В финале шоу автоматически попадают страны-основательницы конкурса: Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии. Также в финал автоматически попадает Португалия как страна, принимающая в этом году Евровидение.

Десятка победителей первого полуфинала Евровидения-2018:

Сезар Семпсон (Австрия) с песней Nobody But You

Видео: Eurovision Song Contest

Элени Фурейра (Кипр) с песней Fuego

Элина Нечаева (Эстония) с песней La Forza

Ева Засимаускайте (Литва) с песней When We’re Old

Нетта Барзилай (Израиль) с песней TOY

Миколас Йозеф (Чехия) с песней Lie to Me

EQUINOX (Болгария) с песней Bones

Евгент Бушпепа (Албания) с песней Mall

Саара Аалто (Финляндия) с песней Monsters

Райан О'Шонесси (Ирландия) с песней Together