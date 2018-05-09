Евровидение-2018: выступления победителей первого полуфинала (видео)

00:59, 09 мая 2018
Мир
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Евровидение-2018, первый полуфинал / REUTERS

Напомним, по его итогам в финал прошли представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.

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К ним присоединятся конкурсанты из других стран, которых определят в рамках второго полуфинала 10 мая.

В финале шоу автоматически попадают страны-основательницы конкурса: Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии. Также в финал автоматически попадает Португалия как страна, принимающая в этом году Евровидение.

Десятка победителей первого полуфинала Евровидения-2018:

Сезар Семпсон (Австрия) с песней Nobody But You

Видео: Eurovision Song Contest

Элени Фурейра (Кипр) с песней Fuego

Элина Нечаева (Эстония) с песней La Forza

Ева Засимаускайте (Литва) с песней When We’re Old

Нетта Барзилай (Израиль) с песней TOY

Миколас Йозеф (Чехия) с песней Lie to Me

EQUINOX (Болгария) с песней Bones

Евгент Бушпепа (Албания) с песней Mall

Саара Аалто (Финляндия) с песней Monsters

Райан О'Шонесси (Ирландия) с песней Together

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Новость в сюжете: Евровидение 2018
Теги: #Евровидение#видео#полуфинал#Евровидение-2018