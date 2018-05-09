Евровидение-2018: выступления победителей первого полуфинала (видео)
В Лиссабоне завершился первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2018.
Напомним, по его итогам в финал прошли представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.
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К ним присоединятся конкурсанты из других стран, которых определят в рамках второго полуфинала 10 мая.
В финале шоу автоматически попадают страны-основательницы конкурса: Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии. Также в финал автоматически попадает Португалия как страна, принимающая в этом году Евровидение.
Десятка победителей первого полуфинала Евровидения-2018:
Сезар Семпсон (Австрия) с песней Nobody But You
Видео: Eurovision Song Contest
Элени Фурейра (Кипр) с песней Fuego
Элина Нечаева (Эстония) с песней La Forza
Ева Засимаускайте (Литва) с песней When We’re Old
Нетта Барзилай (Израиль) с песней TOY
Миколас Йозеф (Чехия) с песней Lie to Me
EQUINOX (Болгария) с песней Bones
Евгент Бушпепа (Албания) с песней Mall
Саара Аалто (Финляндия) с песней Monsters
Райан О'Шонесси (Ирландия) с песней Together