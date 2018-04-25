Обручена и счастлива: Кэти Перри шокировала публику неожиданным признанием

Слухи о восстановлении романтических отношений Блума и Перри появились, когда певицу заметили на прогулке с экс-бойфрендом в Праге, где у Блума проходили съемки.

Кэти Перри стала гостьей телепрограммы Entertainment Tonight, во время которой шокировала фанатов.

Как сообщает MC, ведущая Лорен Зима попыталась спровоцировать поп-звезду и предложила артистке пофлиртовать с симпатичными конкурсантами, напоминая поцелуй Перри с юным участником конкурса талантов American Idol. На что певица ответила: Точно нет! Я помолвлена и очень счастлива!»

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Это ошарашило публику. Отвечая на вопросы телеведущей, артистка сказала, что обручилась совсем недавно. Кэти не назвала жениха, но сомнений нет: ее избранник - Орландо Блум. Кстати, недавно во время своего выступления Пэрри посвятила ему песню, сказав: «Это для тебя, мой любимый!».

Отметим, что не все поклонники верили в воссоединение артистов: уж очень все казалось неоднозначным. Слухи о восстановлении романтических отношений Блума и Перри появились, когда певицу заметили на прогулке с экс-бойфрендом в Праге, где у Блума проходили съемки.